Cauê destina R$ 200 mil para reforma da UBS do Mathiensen

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, anunciou nesta quinta-feira (6) a destinação de emenda no valor de R$ 200 mil para a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Mathiensen, em Americana. O recurso já foi pago e está no caixa da prefeitura, pronto para ser investido na obra.

A reforma é uma demanda dos usuários e vai ao encontro das diretrizes do mandato do deputado, que prioriza investimentos em saúde. Somente neste ano, foram destinados R$ 1,4 milhão para a saúde de Americana, voltados à compra de ambulâncias e veículos de transporte para pacientes em tratamento, e também para a reforma da UBS do Ipiranga.

“A saúde é uma prioridade no nosso mandato e conseguimos importantes investimentos para a cidade. Já conquistamos recursos para a reforma e ampliação da UBS do Ipiranga e agora estamos destinando mais R$ 200 mil para a reforma do postinho da Mathiensen, além do recurso para compra das ambulâncias e vans para transporte”, disse Cauê Macris.

Os recursos já foram pagos e os processos de licitação estão em andamento pela prefeitura. “Todo investimento na saúde pública é muito importante para o município, pois é revertido para o bem-estar da população. Temos muito a agradecer esta parceria e ajuda do deputado Cauê Macris. A unidade do Mathiensen, assim como a do Ipiranga, necessita muito dessa melhoria”, disse Gleberson Miano, secretário da Saúde de Americana.

MELHORIAS

A reforma da UBS do Mathiensen vai adequar a estrutura do prédio à necessidade atual e futura para os atendimentos da população. Já a reforma e ampliação da UBS do Jardim Ipiranga vai permitir a reabertura da unidade, fechada após problemas estruturais no prédio. “São melhorias que impactam diretamente na vida do americanense”, disse Cauê.

A compra das ambulâncias vai garantir melhor atendimento às vítimas de acidentes e outros pacientes, além de oferecer mais segurança aos profissionais da saúde. Já a compra das vans vai garantir transporte eficiente e seguro aos pacientes em tratamento de câncer e outras doenças em cidades como São Paulo, Campinas e Barretos.