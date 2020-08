Cauê garante R$ 1 milhão pro recape em Americana

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, garantiu R$ 1 milhão do orçamento estadual deste ano para recapeamento asfáltico de Americana. A obra deverá ser executada pela prefeitura, por meio de convênio a ser assinado até dezembro com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional.

A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado neste mês. Com isso, o recurso fica empenhado para ser destinado às obras no município. Outras prefeituras também tiveram seus pedidos atendidos. As áreas mais contempladas foram infraestrutura urbana, reformas de prédios públicos, aquisição de equipamentos e veículos e máquinas.

“Esse é mais um investimento que conquistamos para Americana. O recapeamento asfáltico, além de atender a uma demanda da população, dá mais segurança para a circulação de veículos e pedestres, e contribui para a organização urbana. Estamos felizes em contribuir com mais essa conquista para a nossa cidade”, disse o deputado Cauê Macris.

Em 2020, até agora, o parlamentar conquistou quase R$ 3 milhões em investimentos para Americana. Para a área da saúde, foram R$ 1,4 milhão para compra de ambulâncias e vans para transporte de pacientes em tratamento, e também para a reforma das UBSs (unidades básicas de saúde) dos Jardins Ipiranga e Mathiensen.

Para a segurança pública, foram destinados R$ 500 mil para a Gama (Guarda Municipal de Americana). O valor será investido na construção de uma nova sala do COI (Centro de Operações Integradas) e na compra de motocicletas e equipamentos. “São investimentos fundamentais, que vão garantir mais qualidade de vida para a nossa população”, disse Cauê.