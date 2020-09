Cauê firma convênio inédito entre Assembleias

As Assembleias Legislativas de São Paulo e do Rio Grande do Norte firmaram nesta quarta-feira (2) um convênio inédito e histórico no Brasil. O Parlamento potiguar vai transferir, sem custos, ao Parlamento paulista, um software de gestão de recursos humanos, o Legis RH.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, comemorou o acordo e ressaltou a economia aos cofres públicos. Sem a parceria, um sistema semelhante no mercado custaria em torno de R$ 15 milhões e poderia não atender a todos os requisitos.

“Esse acordo é uma grande conquista para a Assembleia Legislativa de São Paulo porque garante acesso a um excelente sistema de gestão de pessoas, sem qualquer custo. Se fossemos buscar no mercado, esse sistema custaria até R$ 15 milhões”, disse Cauê Macris.

A intenção é que o novo sistema de gestão entre em funcionamento o quanto antes. Entre as funcionalidades, estão a nomeação e lotação de servidores; remuneração; afastamento, exoneração e aposentadoria; e também a administração de toda a folha de pagamentos.

O convênio vai permitir, além da transferência do software, a assistência na implantação e a customização. Segundo a Secretaria Geral de Administração da Alesp, 80% do sistema já é compatível, restando apenas 20% para ser adaptado para a realidade de São Paulo.

O presidente do Parlamento paulista agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira, aos demais parlamentares do Estado e aos funcionários da Casa, que desde o início deste ano trabalham para firmar o convênio.

“Uma das nossas bandeiras é fazer mais com menos, e esse acordo de hoje vai justamente nesta direção. Espero que outras casas legislativas também possam adotar a mesma prática, sempre visando a redução de custos e otimização dos serviços”, afirmou Cauê Macris.

Ezequiel Ferreira também agradeceu a oportunidade e falou da importância do convênio. “Temos tidos grandes avanços e pretendemos ampliar. Quero contar com você [Cauê Macris] e com toda a sua equipe. Precisamos nos unir para superar os desafios”, disse ele.