Cauê defende PSDB em briga com e entre ACM Neto e Rodrigo Maia

O chefe da Casa Civil do governo João Doria Cauê Macris entrou na ‘briga’ entre ACM Neto e Rodrigo Maia, figuras mais proeminentes do DEM nacional. Para entender, o que temos é que ACM Neto- ex-prefeito de Salvador e neto do grande ‘painho’ ACM- não ‘abençoou’ a saída do vice-governador de São Paulo Rodrigo Garcia, que deixou o DEM e foi para o PSDB de Cauê Doria.

Escreveu Neto- “A mudança do vice-governador Rodrigo Garcia para o PSDB é fruto de uma inexplicável imposição estabelecida pelo governador de São Paulo, João Doria, cuja inabilidade política tem lhe rendido altíssima rejeição e afastado os seus aliados.” E ganhou um ‘oportunista’ de Maia. O ex-presidente da Câmara ainda falou que a única saída para Neto é ser candidato a vice de Bolsonaro.

Já Cauê atacou Neto por se aliar a Bolsonaro. “Ao se aliar a Jair Bolsonaro, ACM Neto passa a ser cúmplice de um Governo que causou milhares de mortes com a sua sabotagem às vacinas e omissão criminosa no enfrentamento da pandemia.”