Cauê cotado para vir vice de Rodrigo Garcia

Deputado estadual em terceiro mandato e homem forte da política no governo João Doria, o americanense Cauê Macris (PSDB) é hoje um dos nomes cotados para vir vice de Rodrigo Garcia (PSDB) na campanha deste ano para governador de São Paulo. Assim como Garcia migrou no ano passado do DEM para o PSDB, Cauê deveria fazer o movimento de sair do PSDB e ir para um partido grande da coligação, sendo o mais forte hoje o MDB.

Nos bastidores da política da região, o que se comenta é que Cauê terá papel muito importante nas campanhas de Doria a presidente e/ou de Garcia a governador. Em 2018, ele e seu grupo ensaiaram uma disputa ao senado, mas o fato de ele ser pouco conhecido do grande público pesou contra.

MDB DE OMAR– O MDB em Americana é comandado pelo ex-prefeito Omar Najar, que até já acertou a saída a deputado federal do vereador Juninho Dias. E as decisões estaduais passam pelo presidente nacional Baleia Rossi. Uma entrada de Cauê no partido mudaria o jogo de forças e poderia representar a saída de Juninho da corrida.