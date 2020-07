Cauê comemora compra de veículos para transporte de pacientes

A Prefeitura de Americana confirmou nesta quarta-feira (15) que já iniciou procedimento para abertura da licitação responsável pela compra de duas vans para o transporte de pacientes com câncer e outras doenças.

O recurso foi conquistado pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris. A emenda, no valor de R$ 500 mil, já foi paga e está disponível no caixa da prefeitura.

“O transporte desses pacientes precisa e merece ser feito de forma segura e confortável. Por isso destinamos a emenda à prefeitura para fazer a compra dos veículos”, afirmou o deputado.

Entre os pacientes estão pessoas que fazem tratamento de câncer em cidades como Barretos e Campinas, e também pacientes de outras doenças, que são acompanhados por familiares ou amigos.

“A saúde tem sido prioridade no nosso mandato. Foi assim com a construção do novo pronto-socorro, com a aquisição dos equipamentos hospitalares e reformas das unidades de saúde”, disse o deputado.

SAÚDE

Desde que tomou posse do terceiro mandato como deputado estadual, em 2019, Cauê Macris emplacou algumas emendas.

Uma das conquistas foi a construção e montagem (equipamentos) do novo pronto-socorro municipal. Parte dos recursos, cerca de R$ 8 milhões, foi garantido por Cauê e seu pai, o deputado federal Vanderlei Macris, junto aos governos estadual e federal.

Na pandemia causada pelo novo coronavírus, o deputado já conseguiu cinco novos respiradores do Estado para o Hospital Municipal. Os equipamentos foram somados aos dez já adquiridos no começo do ano, após a inauguração do pronto-socorro municipal, em fevereiro.

Outra emenda anunciada, no valor de R$ 200 mil, será aplicada na reforma e reabertura da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga. O prefeito Omar Najar agradeceu ao deputado Cauê Macris durante o anúncio do investimento, no final de junho.

ESTADO

Como presidente da Assembleia Legislativa, o deputado promoveu a aprovação de diversos projetos para ações contra a Covid-19. Um deles vai destinar R$ 320 milhões para o Estado, para ações contra a doença e também melhorias e atendimento às vítimas do coronavírus.

Parte dos recursos virá da redução de 30% dos subsídios dos deputados e de 40% da redução da verba de gabinete. Ainda foi doado 80% do Fundo Especial de Despesas do Legislativo, que não é formado com recursos públicos, mas de locações de espaços na Alesp e outras medidas.