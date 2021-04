PM fecha ‘Cassino’ em bar na av Campos Salles

Um verdadeiro cassino foi fechado na manhã dessa quinta-feira (8) pela Polícia Militar encontrou jogos ilegais em um bar na Avenida Armando Salles de Oliveira, em Americana. A PM recebeu denúncia na noite anterior sobre jogos ilegais que aconteciam no bar. Quando foram até o local, os PM fizeram tentativas de contato, que não foram respondidas. Ainda assim, haviam diversos carros de luxo estacionados no estabelecimento e um grande barulho interno.

O local estava aberto esta manhã e as equipes conseguiram realizar averiguações. Foram encontradas duas mesas para jogos de baralho e quatro máquinas do tipo caça níquel ligadas, no fundo do estabelecimento. A nora do proprietário acompanhou todo o trabalho. Além das máquinas, havia uma televisão do local servia apenas para monitoramento, tanto interno quanto externo.

Portanto, ficou entendido que na noite anterior os agentes não foram atendidos propositalmente, pois as pessoas que estavam no local já teriam visto as viaturas na área externa. Ademais, havia no estabelecimento uma porta de acesso pela rua Ingás, paralela com a avenida, que ia direto para a área onde os jogos ilegais aconteciam. A Perícia foi acionada juntamente com a Polícia Civil para investigações.

Foram apreendidas 4 máquinas caça-níqueis e R$4.190 encontrados em duas delas.

