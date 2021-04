Casos de internação desaceleram no 3º dia em Nova Odessa

Os casos de internação na Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa registrou, pelo terceiro dia consecutivo, uma desaceleração no número de pacientes.

De acordo com Boletim Diário, de acompanhamento da pandemia do novo coronavírus, apresentado na sexta-feira (09/04) pela Secretaria da Saúde de Nova Odessa, o número de “leitos Covid” de enfermaria (ou seja, de baixa e média complexidade) disponíveis na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada subiu nas últimas 24 horas. De acordo com dados do relatório apresentado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, houve mais três altas médicas, baixando o número de pacientes internados de 12 para 9.

O recuo de pacientes também foi notado na nova “ala Covid” do Hospital e Maternidade Municipal. De 12 pacientes internados, agora o número caiu para 10.

Já os leitos de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) localizados em hospitais públicos e privados de outras cidades do Estado de São Paulo, o número de novaodessenses se manteve estável em 26 internações.

O Boletim Diário apontou ainda mais um caso de falecimento em decorrência de complicações ocasionadas pela Covid-19. A 113a vítima no município foi um idoso de 81 anos, morador do Jardim Triunfo. Ele faleceu no último dia 26 de março, no Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa.

Em relação as últimas 24 horas, foi registrado mais dois casos positivos para o novo coronavírus. Desde o início da pandemia o município contabiliza 3.295 pessoas que contraíram o vírus. Neste momento, 741 casos estão sendo investigados e aguardam o resultado de exames – incluindo 10 óbitos suspeitos seguem aguardando confirmação dos exames de laboratório. Ao todo, 2.879 pessoas que foram positivadas em algum momento já são consideradas curadas da doença.

Como a pandemia de Covid-19 segue avançando em todo o país, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca sempre a importância do uso contínuo de máscaras por todos, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e de se manter o distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.