Casos de Covid. Escola fecha as portas no Zabani

Com registro de muitos casos confirmados de Covid-19, a Escola Estadual Profª Jadyr Guimarães Castro, do bairro Parque Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste, suspendeu até o dia 26 de setembro as aulas presenciais. Um cartaz assinado pela gestora foi colocado no portão da unidade escolar informando sobre o assunto: “A Escola Jadyr estará fechada por determinação da Vigilância Sanitária (Covid-19) retornando presencialmente dia 27 de setembro. Atenciosamente, equipe gestora”.

“A Secretaria de Estado da Educação (Seduc SP) informa que a Escola Estadual Jadyr Guimarães Castro, localizada na diretoria de ensino de Americana, segue com as atividades exclusivamente por meio de Centro de Mídias SP (CMSP), sem prejuízo no aprendizado dos alunos.

A medida de interrupção das atividades presenciais foi adotada por orientação da Vigilância Sanitária municipal de Santa Bárbara d’Oeste, em respeito aos protocolos sanitários de prevenção a COVID-19 devido a identificação de casos prováveis na unidade citada. A previsão é de que as aulas presenciais retornem a partir do próximo dia 28”, assinala nota da Seduc – SP.