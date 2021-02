Casos de covid-19 na Emei do Mollon causam preocupação na volta às aulas

A volta às aulas na rede municipal de ensino em Santa Bárbara d’Oeste estão previstas para a próxima quinta-feira, dia 25, e os casos de coronavírus preocupam pais e servidores.

Chegou ao NM que na Emei Antonio Mollon duas monitoras receberam o resultado de exame positivo para a doença esta semana – um deles nesta terça-feira – e que ainda há outras servidoras do local que estão afastadas aguardando resultado de exame, porém apresentam sintomas da doença.

De acordo com a prefeitura, essa não é a primeira escola que apresenta casos do coronavírus, mas, por enquanto, a volta às aulas estão mantidas para o dia 25 e todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos.

O NM questionou a prefeitura do caso na unidade. Veja a nota:

A Secretaria de Educação informa que uma funcionária da EMEI “Antônio Mollon”, do bairro Mollon, testou positivo para Covid-19 e está em tratamento em casa há 10 dias, com atestado médico. Ela passará pelo médico do trabalho da Prefeitura para avaliação e possível retorno ao trabalho. Por enquanto, o início do retorno gradativo às aulas presenciais está mantido para dia 25/2, seguindo todos os protocolos de segurança.

ÓBITO. A Emei do Mollon perdeu, no dia 25 de dezembro, a servidora Alessandra Silonio, que faleceu após complicações do coronavírus.