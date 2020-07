Caso Omarzinho. Advogado faz nota e imagem mostra filho machucado

O advogado do empresário Omarzinho Najar emitiu nota este final de semana afirmando que seu cliente foi defender o filho que teria sido agredido no Kartódromo de Nova Odessa na tarde do sábado. Circularam nas redes sociais fotos do segundo filho de Omarzinho, o adolescente Caio, todo ensanguentado. Abaixo a nota enviada à imprensa.

Em relação ao ocorrido no Kartódromo de Nova Odessa no último sábado, o meu cliente Abdo Omar Najar Neto não cometeu nenhum crime, muito pelo contrário, apenas evitou uma barbárie ainda pior que a ocorrida, tendo vista o estado lastimável que, homens formados, fizeram ao espancar seu filho menor de idade depois de um acidente ocorrido durante a disputa NA PISTA e após este mesmo grupo, formado por numerosas pessoas que vieram de outra cidade, tentarem ao arrepio da lei impedir a saída dos equipamentos de treino do menino, que em momento algum acionou ou chamou seu pai, este foi avisado por terceira pessoa do risco que o menino estava correndo e por pouco a tragédia não foi pior!