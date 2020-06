Caso Dudu: defesa da ex mostra novas imagens

O caso que envolve o jogador do Palmeiras Dudu, que teria agredido a ex-esposa Mallu Ohana, ganhou novos detalhes este final de semana.



Vídeo publicado pelo jornalista Leo Dias, no ‘Metrópoles’, mostra uma parte das imagens que Dudu já havia exposto, porém com zoom. Segundo avaliação da defesa de Mallu Ohana, o clipe comprova a agressão denunciada por ela. O jogador do Palmeiras prestou depoimento e confirmou o conflito, porém disse que ele foi o agredido.