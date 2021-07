Casimiro comenta início de mandato e elogia parceria com deputados

Eleito no ano passado com 1.013 votos para ser vereador em Santa Bárbara d’Oeste, Reinaldo Casimiro disse ao NM que tem avaliação muito positivo dos primeiros meses de mandato. Ele destacou as verbas que trouxe para a cidade e a parceria com dois deputados que ‘colaram’ com seu mandato- Ataíde Teruel (estadual) e Renata Abreu (federal). Casimiro também destacou que espera obras ou reformas com o empréstimo da prefeitura aprovado pelos vereadores.

Com esforço e trabalho podemos contribuir com uma cidade melhor, nestes 5 meses de mandato como vereador foram grandes conquistas.

☑️ 1 Milhão em verba para a Santa Casa (deputado Estadual Ataíde Teruel)

☑️ Uma ambulância no valor de 150.000. (deputado Estadual Ataíde Teruel)

☑️ Um veículo no valor de R$60.000 para a secretaria de saúde. (deputada Federal Renata Abreu)

☑️ Uma viatura para a guarda municipal. (deputada Federal @renataabreu1919 )

Além do cuidado da iluminação e conservação dos espaço público.

O trabalho não para, vamos continuar no foco para conquistar todos nossos objetivos como vereador, para o bem estar da nossa população.