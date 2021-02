Casas de repouso. Americana vacina 257 no sábado

Uma equipe da Vigilância Epidemiológica vacinou 257 indivíduos, entre idosos e trabalhadores de oito ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos) no último sábado (30/1).

As instituições contempladas foram a Casa de Repouso Mais Amor, no Jardim Nossa Senhora de Fátima; Terça da Serra Residencial Sênior, na Vila Cechino; Casa de Repouso Vida Nova, na Vila Gallo; Casa de Repouso Nosso Cantinho, na Praia Azul; Casa de Repouso Vida e Saúde, no Jardim Paulista; Casa de Repouso Novo Lar, na Vila Santa Catarina; Casa de Repouso Girassol, no Jardim Márcia Cristina e Casa de Repouso Santa Catarina, na Vila Santa Catarina.

Com esta ação de sábado, a Vigilância já atendeu 20 ILPs das 25 cadastradas no município, conseguindo vacinar 786 nesses locais. A vacinação nas ILPIs segue durante a semana, com previsão para término na próxima quinta-feira.