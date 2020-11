Casamento sem superstição

Nos últimos anos, inúmeras tendências surgiram no mercado de casamentos. Algumas ficaram e outras foram passageiras. Mas uma chegou para levar abaixo um dos ditados mais proclamados do meio, o de que os noivos não podem se ver antes da cerimônia. O First Look, que se tornou queridinho dos noivos mais descolados – e não

supersticiosos -, é o ensaio que acontece quando o casal escolhe se ver pela primeira vez antes do casamento, já arrumados para o ritual.

A nova tradição nasceu no hemisfério norte e ganhou força por aqui de uns tempos para cá. A razão para tanto sucesso? Além de ser realizado, de fato, durante o primeiro encontro real entre os noivos, sem plateia ou qualquer interferência, o que torna tudo muito mais emocionante, os noivos anteriormente não tinham registros dos dois juntos e prontos antes da cerimônia. “Ensaios com noivas, desde quando começam a se arrumar até o momento que partem para o local do casamento, são comuns. Há até casais que optam por fazerem dois ensaios individuais. Mas um movimento começou a surgir questionando exatamente isso, já que os registros dos dois juntos só eram possíveis após o ‘sim’, quando muitos já estão com a maquiagem borrada pelas lágrimas, ou tinham que ir para outros locais ou, ainda, havia a interferência de outras pessoas ao redor”, comenta a cerimonialista Lourdes Correia.

No First Look, além do casal, apenas um fotógrafo e um videomaker estão presentes. “É um momento privado e íntimo entre o casal. Os noivos se veem pela primeira vez vestidos e prontos para dizer o esperado ‘sim’. É uma chance única de ficarem juntos, de se verem já arrumados, de deixar as emoções aflorarem, de chorar, de rir, de beijar e abraçar muito e de antecipar as celebrações desse dia tão único”, complementa Lourdes.

A graça desse momento é criar uma memória afetiva só do casal, com fotos lindas. “A ideia é registrar emoção mesmo, aquela pura, espontânea, que não dá e nem precisa controlar, sabe? Muitos casais estão optando por um momento privado entre eles que seja cheio de significado, que venha do coração, especialmente depois de tanto tempo organizando, esperando e se emocionando com os preparativos. Esse ensaio é a maneira perfeita de compartilhar verdadeiramente as emoções sem ser o centro das atenções, como acontece após o enlace. É a possibilidade de desfrutar um momento que só existem os dois e que ficará registrado para sempre em suas lembranças”, conclui Lourdes.