Casamento Pós-Covid

A cerimonialista Lourdes Correia, da Étoile Eventos, explica abaixo 6 mudanças que devem acontecer com os casamentos após o fim do período de Pandemia Pós-Covid.

Planejamento ainda será mais necessário

Mesmo com celebrações mais simples, é imprescindível um planejamento. O Assessor ou Cerimonialista será o facilitador de todo esse processo. Fará um cronograma, planilhas, checklists. Indicará fornecedores especializados em cada estilo de casamento. Profissionais de qualidade, comprometimento e com projetos personalizados para cada perfil.

O Cerimonialista será o profissional que organizará o passo a passo de toda a sequência a ser seguida antes e durante o Grande Dia. Outro fator importante é o local, pois ele definirá as demais necessidades, como comprar passagens áreas, reservar hotel com antecedência e encontrar um celebrante. Peças de decoração que fazem parte da história do casal, como porta-retratos, livros e até plantas que eles pretendem levar para a casa nova podem ser parte do cenário criado para a comemoração.

Local mais emotivo

Acredito que os casais darão maior preferência ao estar junto, vivendo o momento em um local especial para os dois. Eles podem ter a primeira dança na frente da Torre Eiffel, ou do Cristo Redentor, ou até mesmo comemorar a união enquanto admiram a natureza do alto das colinas. Longe de qualquer preocupação com o buffet, a acomodação dos convidados e os inúmeros detalhes da festa, o casal celebrará a união de maneira única.

Mais apreço pela qualidade dos registros fotográficos

Casamentos a dois, ou com a presença de familiares e amigos muito próximos, precisam de registro que imprima a essência do momento. O casal passará a valorizar o trabalho do fotógrafo, que eternizará essa celebração, conectada à natureza e ao sentimento que ambos nutrem entre si.

Mais econômico

Grandes despesas não serão necessárias para a realização de uma cerimônia tão intimista, como o chamado “Elopment”, casamento a dois. Assim, o casal poderá direcionar os investimentos para a reserva do hotel ou para algum serviço contratado e também para a montagem da casa nova.

Bolo e espumante

O tradicional bolo com espumante atrás da igreja, em um restaurante ou mesmo em um lugar ao ar livre, deve voltar. O importante será realizar a vontade de estar junto e compartilhar a vida. O brinde da celebração será o ponto principal.

Luz solar

Seja mini wedding, destination wedding ou um casamento mais simples, apenas com o casal e poucas pessoas, a luz do sol, sem dúvida, será preferência entre os casais, que buscarão a natureza e a possibilidade do contato visual, através da iluminação natural. Depois de tanto tempo isolados do mundo externo e do prazer do toque, a celebração será um motivo mais do que bem-vindo para estar ao ar livre.