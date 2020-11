Casal vai em cana depois de tentar roubar Caixa

Um casal foi detido na manhã deste domingo em Americana depois de tentar roubar uma agência da Caixa Econômica Federal. A equipe da Polícia Militar cabo Cassiani e soldado Zampronio fazia patrulhamento e o rádio Copom irradiou que um casal estava no centro praticando furto no caixa eletrônico e a equipe de monitoramento estava no visual.

Já no local, os PMs se depararam com o casal, ambos moradores de São Paulo, saindo na escada externa do Banco, neste momento o homem, ao ver a equipe Rocam, dispensou um saco marrom na mureta, sendo ambos abordados. Com o homem foi localizada sua carteira, com RG e dinheiro, e com a mulher, em sua bolsa, foi localizado dinheiro em grande quantia e folhas de cheques diversas.

Ao verificar o objeto dispensado, constataram se tratar de um dispositivo para retirada dos envelopes depositados de dinheiro e cheques. No interior da agência, localizaram vários envelopes de depósitos rasgados de dinheiro e cheque, sendo que os envelopes dos cheques conferiam com os cheques da bolsa da mulher.

Frente a tal fato, foi dada voz de prisão a ambos, devido ao receio de fuga do homem, que se mostrava inquieto, foi feito o uso de algemas. O monitoramento da Caixa passou as imagens VIA aplicativo de celular, as quais conferiam com o casal.

Contatando a Central de Polícia Judiciária de Americana, a mesma informou apresentação pela Polícia Federal de Piracicaba, com apoio tático da sargento Prado, policial feminina, a qual realizou revista na mulher, as partes foram conduzidas à Polícia Federal, onde o Delegado Henrique Guimarães, após ciência dos fatos e objetos, decidiu pela prisão de ambos pela pratica de furto qualificado.

A mulher foi encaminhada até a Penitenciária de Mogi Guaçu, e o homem ao Centro de Detenção Provisória de Americana, sendo os valores de cheque (totalizando R$3.125,65) liberados ao representante legal e o dinheiro apreendido (totalizando R$2.284,00).

Após policialpadrao.com.br