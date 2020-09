Casal faz Bebidas Urbanas, foca na qualidade do tempo e atrai franqueados

Brunna Farizel e Lucas Moreira sempre sonharam com o empreendedorismo, a vontade de inovar e construir algo juntos seguiu presente na vida desse casal capixaba. Com apenas 6 meses de namoro, os dois decidiram abrir o primeiro negócio, uma empresa de comunicação, mas a falta de experiência fez com que a empresa não avançasse e criaram as primeiras dívidas.

Com os débitos e a falta de dinheiro, Brunna e Lucas decidiram se mudar de Vitória para São Paulo em busca de oportunidades. Construíram carreiras de grande sucesso nas empresas onde trabalharam. Mas em 2017, Brunna engravidou e o casal começou a pensar que o ritmo de vida que levavam no mundo coorporativo e o fato de estarem longe da família, seria um empecilho para criar a filha do jeito que gostariam.

“E naquele momento em que teríamos filho, o incomodo bateu na nossa porta, para buscarmos a solução de como criaríamos aquele ser, diante da rotina em que vivíamos. Não dava. Foi aí que pensamos em montar o próprio negócio, mais uma vez, para termos mais qualidade do nosso tempo. Foram meses pensando em qual segmento, dependendo do segmento em que lugar seria aberto.”, conta Brunna.

Especialista no mercado de franchising e depois de estudar o mercado de cafeterias, Lucas percebeu que havia uma oportunidade de inovar no segmento, com bebidas prontas voltadas para o público brasileiro. Um fator essencial para eles é que além da qualidade dos produtos, a empresa deveria ser de fácil operação e agilidade no serviço, focada no público das grandes cidades, que precisa de rapidez no dia a dia. Mas, ofertando ao público do interior produtos que são encontrados somente em grandes centros. Por isso para não fugir desse conceito optaram por um formato no qual os doces e salgados chegam congelados, além das bebidas serem feitas em apenas 3 etapas. Sem a estrutura de cozinha e a preocupação de o chef ou o barista chegará para trabalhar, assim a Splash assegura uma praticidade e dinamismo na sua operação.

Com um cardápio idealizado para o paladar brasileiro, com bebidas de alta cremosidade e um mix de sabores típicos do país como brigadeiro, paçoca, além dos cafés de grãos nacionais. Hoje a marca conta com 24 franquias distribuídas nos estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E tem atraído cada vez mais franqueados com o mesmo perfil de Brunna e Lucas, que buscam ter mais flexibilidade de tempo. Nos últimos meses a marca registrou um aumento de 135% no crescimento da procura por franquias da marca, comparado ao ano anterior. Os números foram impulsionados principalmente, por profissionais que querem migrar do mercado formal para empreender. Com o crescimento a Splash Bebidas Urbanas pretende alcançar o número de 100 lojas em 2021.

Sobre a Splash Bebidas Urbanas

Em 2018, o casal Brunna Farizel e Lucas Moreira decidiu dar um novo sentido a vida profissional. O motivo principal foi à gravidez de Brunna, os dois queriam acompanhar de perto cada passo de sua filha. Com carreiras consolidadas, eles disseram adeus ao ritmo frenético coorporativo para apostar em um sonho, abrir uma marca que unisse sabores e ingredientes brasileiros com a praticidade da vida urbana.

