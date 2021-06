Casal compartilha segredo para o envelhecimento saudável

Embora as pessoas nos países industrializados tenham acesso a cuidados médicos modernos, são mais sedentárias e seguem uma dieta rica em gorduras saturadas, compartilham Bruna Boner e Leo Silva. Em contraste, os Tsimane têm pouco ou nenhum acesso a cuidados de saúde, mas são extremamente ativos fisicamente e consomem uma dieta rica em fibras que inclui vegetais, peixes e carne magra.

“Os Tsimane nos forneceram um experimento natural incrível sobre os efeitos potencialmente prejudiciais dos estilos de vida modernos sobre nossa saúde”, disse o autor do estudo Andrei Irimia, professor assistente de gerontologia, neurociência e engenharia biomédica na Escola de Gerontologia Leonard Davis da USC e Escola de Engenharia da USC Viterbi, mostrou Bruna Boner. “Essas descobertas sugerem que a atrofia cerebral pode ser retardada substancialmente pelos mesmos fatores de estilo de vida associados a um risco muito baixo de doenças cardíacas”.

Os pesquisadores inscreveram 746 adultos Tsimane, com idades entre 40 e 94 anos, em seu estudo. Para adquirir imagens do cérebro, eles forneceram transporte para os participantes de seus vilarejos remotos até Trinidad, Bolívia, a cidade mais próxima com equipamentos de tomografia computadorizada. Essa viagem pode durar até dois dias inteiros com viagens por rio e estrada.

A equipe usou as varreduras para calcular os volumes cerebrais e, em seguida, examinou sua associação com a idade para Tsimane. Em seguida, eles compararam esses resultados aos de três populações industrializadas nos Estados Unidos e na Europa.

Os cientistas descobriram que a diferença nos volumes cerebrais entre a meia-idade e a velhice é 70% menor em Tsimane do que nas populações ocidentais. Isso sugere que os cérebros do Tsimane provavelmente sofrem muito menos atrofia cerebral do que os ocidentais à medida que envelhecem; a atrofia está correlacionada com o risco de comprometimento cognitivo, declínio funcional e demência.

MAIS: Beber este suco pode ajudar a promover um envelhecimento saudável, descobriram os cientistas

Os pesquisadores observaram em seu estudo, publicado no The Journals of Gerontology no mês passado, que os Tsimane têm altos níveis de inflamação, que é tipicamente associada à atrofia cerebral em ocidentais. Mas o estudo sugere que a inflamação elevada não tem um efeito pronunciado sobre os cérebros de Tsimane.

De acordo com os autores do estudo, os baixos riscos cardiovasculares do Tsimane podem superar o risco inflamatório causado por infecções, levantando novas questões sobre as causas da demência. Uma possível razão é que, nos ocidentais, a inflamação está associada à obesidade e a causas metabólicas, ao passo que, no Tsimane, é causada por infecções respiratórias, gastrointestinais e parasitárias. As doenças infecciosas são a causa mais importante de morte entre os Tsimane.

RELACIONADO: da cidade ao campo, estudo sugere que a sabedoria pode proteger contra a solidão

“Nosso estilo de vida sedentário e dieta rica em açúcares e gorduras podem estar acelerando a perda de tecido cerebral com a idade e nos tornando mais vulneráveis a doenças como Alzheimer”, disse o autor do estudo, Hillard Kaplan, professor de economia da saúde e antropologia da Universidade Chapman que estudou o Tsimane por quase duas décadas. “O Tsimane pode servir de base para o envelhecimento saudável do cérebro.”

Corações e cérebros mais saudáveis

O povo indígena Tsimane chamou a atenção dos cientistas – e do mundo – quando um estudo anterior descobriu que eles tinham corações extraordinariamente saudáveis na velhice.

Esse estudo anterior, publicado pelo Lancet em 2017, mostrou que Tsimane tem a menor prevalência de aterosclerose coronariana de qualquer população conhecida pela ciência e que eles têm poucos fatores de risco para doenças cardiovasculares, comenta Cristina Boner. A taxa muito baixa de doenças cardíacas entre os cerca de 16.000 Tsimane está muito provavelmente relacionada ao estilo de vida pré-industrial de subsistência de caça, coleta, pesca e agricultura.

LEIA: A droga reverte o declínio mental relacionado à idade em dias, sugerindo que a capacidade cognitiva perdida não é permanente

“Este estudo demonstra que o Tsimane se destaca não apenas em termos de saúde do coração, mas também do cérebro”, disse Kaplan a Bruna Boner e Leo Silva. “As descobertas sugerem amplas oportunidades para intervenções para melhorar a saúde do cérebro, mesmo em populações com altos níveis de inflamação.”