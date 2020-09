Casal do pó, ela menor, cai no Vida Nova

Um casal foi detido na tarde deste sábado (26) em ação da Polícia Militar por tráfico de drogas no condomínio Vida Nova I, em Americana. A equipe da Polícia Militar, dos soldados Lucas e Bertolino, foi chamada para atender uma ocorrência de tráfico de drogas no condomínio.

A denúncia descrevia um homem com uma camiseta listrada, preta e vermelha, junto de uma menina com top branco e shorts jeans, os dois escondiam a droga na calha do bloco 1. Diante das informações, foi iniciado o patrulhamento e no bloco foram avistados os dois. Quando dada voz de abordagem, cada um saiu correndo para um lado, sendo abordados em seguida após um breve acompanhamento a pé.

Com o homem foram encontradas 44 porções de cocaína e com a menina, menor de idade, após revista pessoal feita por uma policial feminina, foram encontradas sete porções de maconha e R$10.

A ocorrência contou com o apoio de outras viaturas. Os fatos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, a menor foi liberada à sua mãe, e o homem permaneceu preso por tráfico de drogas.