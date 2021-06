Casal do pó cai pra Gama no são Manoel

Um casal acusado de tráfico de drogas- ou casal do pó- foi preso por patrulheiros da Guarda Municipal de Americana na tarde desta terça-feira (22). Eles estavam no bairro São Manoel e foram detidos durante uma operação para combater à prática na região. De acordo com a GAMA, as equipes, Suellen e Aguilera realizavam mais uma operação saturação quando abordaram uma mulher em atitude suspeita. Na busca pessoal foi localizado uma pedra de crack e a equipe então se dirigiu até a residência dela.

No imóvel localizado na rua Santo Onofre havia um homem. Ao notar a presença da equipe correu para o fundo e subiu no telhado jogando um objeto no quintal do vizinho, com o cerco de demais equipes foi abordado. Durante uma averiguação pela residência nada de ilícito foi localizado,apenas a quantia de R$20.

No quintal da casa vizinha os patrulheiros localizaram um pacote que foi jogado pelo homem contendo 23 pedras de crack, ao ser questionado informou que estaria traficando pelo local e o dinheiro era fruto da venda, o casal foi encaminhado para a Central de Policia Judiciária.

Após o registro da ocorrência, os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico permanecendo presos a disposição da justiça.