Casal de idosos recebe dose contra Covid em Nova Odessa

Por volta das 11h30 da sexta-feira (26), o casal de idosos Domício e Sônia Aparecida de Souza entrou de mãos dadas no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa, local escolhido pela Prefeitura de Nova Odessa para ser a base operacional da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Covid-19 na cidade. Felizes e ansiosos, eles passaram pelo guichê de validação do pré-cadastro, realizado pela internet no site da Prefeitura, e seguiram juntos para o setor de vacina, no fundo da quadra.

Domício, de olhar atento, acompanhava a esposa. Por ter 74 anos e ser mais “veterano”, ele já havia recebido a primeira dose na semana anterior. “Essa vacina é um sinal de alívio para nós. Sem dúvida é a única esperança para que possamos vencer esse terrível vírus”, comentou o aposentado, que é morador do Jardim Maria Raposeiro Azenha.

Ao lado da esposa, de 70 anos, Domício comentou que, nestes quase 13 meses de pandemia, eles vêm vivendo de forma mais reclusa, evitando contato com pessoas de fora do círculo familiar. “Estamos tomando muito cuidado e a vacina era algo muito esperado por nós. Quem puder, tome a vacina, pois ela é a ‘passagem’ que precisamos para que o mundo volte ao normal”, enfatizou o aposentado.

A aposentada Sônia de Souza não foi a única a receber na sexta-feira a “dose da esperança” ditada pelo marido. A novaodessense Maria Aparecida Lima, de 72 anos, também se uniu a outras 198 idosos, com idade acima dos 69 anos, que receberam o imunizante no mesmo dia. “Eu estava deprimida e com medo de não ter vacinas para todos, mas, graças a Deus, o meu dia chegou. Que mais vacinas possam chegar e que todos se imunizem contra esse terrível mal”, destacou Sônia.

Com mais 200 primeiras doses aplicadas por dia em média, desde o dia 21 de janeiro, a Prefeitura de Nova Odessa fechou a semana com 3.954 pessoas em processo de imunização, vacinadas com ao menos uma das duas doses das vacinas disponíveis – entre profissionais da Saúde e idosos, que integram o grupo prioritário desta primeira etapa. Isso equivale a 6,4% da população da cidade. Em relação à dose de reforço, o Município contabiliza 1.021 pessoas atendidas.

Para esta segunda-feira, dia 29, mais 200 idosos com mais de 69 anos foram convocados pelo telefone informado no pré-cadastro para comparecer no Ginásio Municipal do Santa Rosa, para receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

Campanha

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. O local conta com tenda drive-thru para atendimento dentro do veículo dos idosos com dificuldade de locomoção. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que, no período da manhã, os atendimentos para a primeira dose são agendados, por meio do pré-cadastro que deve ser realizado no site oficial da Prefeitura de Nova Odessa (o www.novaodessa.sp.gov.br).

Todos os idosos com 60 anos ou mais, bem como todos os profissionais da Saúde que moram na cidade, devem se cadastrar exclusivamente no site da Prefeitura. A convocação é por idade, não por ordem de cadastramento. A ligação é feita pela equipe da Secretaria de Saúde, conforme a capacidade de atendimento e as doses disponíveis. A medida foi adotada para se evitar aglomerações.