Casal briga, ele devia, e foi em cana

Um homem foi preso na noite deste sábado (26) após discutir com sua namorada em Santa Bárbara d’Oeste. A Polícia Militar foi acionada para comparecer na residência do casal, à rua Ipanema, Jardim Batagin, devido à situação, mas no fim, terminou prendendo M.H.F.M.A., 23, uma vez que ele é procurado pela Justiça.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM estava em patrulhamento pelo local e foi checar uma discussão de casal, sendo que após a abordagem e pesquisa das partes verificou-se que o rapaz é procurado pela Justiça. Levado ao Plantão Policial, foi preso na cadeia pública da cidade.

Após SBNoticias.com.br