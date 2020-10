Casa do tráfico cai pra Gama no São Manoel

A Guarda Municipal de Americana/Gama deteve uma mulher que tinha armas em casa e foi acusada de tráfico de drogas na noite da quinta-feira no São Manoel. No patrulhamento tático ostensivo, desencadeado uma operação de combate ao tráfico de drogas envolvendo equipes de Romu, Canil e Operacional, comandada pelo Inspetor Cabral, as equipes realizaram diversas abordagens a homens e carros suspeitos em regiões previamente mapeadas onde a venda de drogas ocorrem constantemente.

Ao final da operação no bairro São Manoel, equipes flagraram um homem saindo de uma residência já conhecida pela venda de drogas adentrando em um veículo VW Gol ostentando emplacamento de Sumaré.

Ele percebeu a aproximação da equipe, fugiu pelas ruas do mesmo bairro e com apoio solicitado, fora realizado o cerco e abordado bem em frente ao local de origem a fuga.

Na busca pessoal, nada de interesse policial encontrado, porém no veículo, uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro foram localizados. Entrevistado a respeito, declinou ser usuário e a origem do valor monetário seria fruto do trabalho. Nesse momento surgiu familiares de onde ele teria saído, quando notado pela equipe, dentre eles, um homem que evadiu se pelos fundos do imóvel.

Liberado o ingresso das equipes e realizado procedimentos de faro com a K9 Rayka, indicando positivo no imóvel para drogas em um dos cômodos. Sendo localizado no forro da casa uma sacola plástica contendo em seu interior pedras de crack, maconha e munições de calibre.38 e fuzil.30, além de diversos aparelhos de telefonia celular.

Familiares entrevistados a respeito, a irmã do rapaz abordado no automóvel, confessou ser de sua propriedade as drogas e que as munições teriam sido encontrados na rua.

Emanada voz de prisão aos envolvidos e ocorrência encaminhada a CPJ local deliberando autoridade policial pela apreensão dos valores, drogas, aparelhos celulares, demais objetos, sendo parte feminina recolhida a Cadeia Pública e seu irmão após procedimentos cartorários de polícia judiciária, acabou liberado. Veículo recolhido ao pátio municipal.