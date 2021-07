Casa + Sustentável tem atividades de educação ambiental

O dia 22 de julho ficará marcado como o início de um novo ciclo para a antiga Casa Modelo de Uso Racional de Água e Energia Elétrica do Consórcio PCJ. Com a parceria da CPFL Energia e da ANEEL, a Casa + Sustentável foi oficialmente lançada, com a exibição simultânea de um programa no Facebook e no Youtube do Consórcio, que até o momento desta publicação, já alcançou mais de trezentas pessoas. O espaço tem como objetivo ser um centro regional de educação ambiental para o consumo consciente de água, energia e alimentos. Devido a pandemia de Covid-19, a Casa ainda não está aberta para visitas presenciais, porém, já proporciona uma série de atividades ao público interessado, a começar pelo tour virtual, disponível para acesso na página oficial da iniciativa: https://agua.org.br/casamaissustentavel

Durante o programa de lançamento, a gerente técnica do Consórcio PCJ, Andréa Borges, apresentou todos os espaços da Casa Mais Sustentável, que está mais lúdica, tecnológica e criativa. Com uma proposta pedagógica mais atrativa ao visitante, que foi idealizada em conjunto com o Instituto Akatu, a Casa possibilita uma aprendizagem significativa, já que estimula a interação do público em todos os seus 12 ambientes. “As atividades usam e abusam do que a gente tem de melhor à disposição em termos tecnológicos e lúdicos, para fazer com que todo o passeio pela casa seja uma experiência leve e educativa”, explicou a gerente de educação do Instituto Akatu, Denise Conselheiro.

Ao percorrer os ambientes da Casa, são encontradas dicas de consumo consciente, estimulando os visitantes a colocarem prática os conhecimentos adquiridos em busca de um futuro melhor. De acordo com o Gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, Felipe Zaia, cuja parceria foi fundamental para a viabilização do projeto, “a Casa também mostra que todos os visitantes podem economizar água e energia elétrica sem abrir mão do conforto”. Além de dicas de consumo consciente, a Casa Mais Sustentável compara diferentes tipos de tecnologias, a exemplo de lâmpadas, torneiras, e chuveiros, em relação ao custo de aquisição, consumo de água e de energia, tempo de retorno do investimento, e as emissões de gás carbônico associadas a cada produto, auxiliando os visitantes a fazerem escolhas mais assertivas e sustentáveis.

O local está repleto de atividades que estimulam os diversos sentidos dos visitantes, a exemplo da sala de cinema, que reproduz uma viagem no tempo e leva todos os expectadores aos primórdios da vida na Terra. Na viagem, cheia de ventos, chuvas, raios e trovões, é evidenciada como a água e a energia foram fundamentais para o surgimento e a manutenção da vida em nosso planeta, o que, infelizmente, está em risco atualmente, devido aos impactos negativos do homem na natureza. O presidente do Consórcio PCJ e Prefeito de Limeira (SP), Mario Botion, ressaltou em sua fala a importância do projeto em promover mudanças de atitudes significativas na população: “A Casa está repleta de atividades que trazem um novo olhar para sustentabilidade, considerando o impacto dos nossos comportamentos no planeta”.

Outro ponto destacado pelo presidente do Consórcio PCJ foi a produção de atividades à distância sobre a Casa + Sustentável, criando oportunidades para que todos possam conhecer esse modelo de sustentabilidade. Andréa, durante o programa de lançamento, apresentou um calendário de atividades previstas para este ano, que irão culminar nas primeiras visitas presenciais à Casa, assim que estas forem permitidas, considerando os devidos protocolos sanitários. No entanto, quatro pessoas tiveram o privilégio de serem as primeiras visitantes da Casa + Sustentável: a supervisora de ensino Isabel Cristina da Silva, e a coordenadora da EMEB Florestan Fernandes, Maricilda Regacini Rodrigues, ambas de Cosmópolis; e por Nova Odessa, a diretora de gestão pedagógica e educação especial, Érika S.S. Manoel, e a professora Ana Maria Jacob, da EMEFEI Profª. Alvina Maria Adamson.

Após a entrega do troféu e do kit Youtuber às representantes dos municípios vencedores do Prêmio “Sua Gota faz a Diferença” de 2020, o Secretário Executivo do Consórcio PCJ, Francisco Lahóz, fez uma retrospectiva do projeto, desde a inauguração da Casa Modelo, em 2009, até o início deste novo ciclo da Casa, que propiciou sua renovação e trouxe uma visão mais tecnológica para o espaço. “A iniciativa irá despertar, em todos, a vontade de pesquisar mais, de se envolver mais, e de se responsabilizar mais com a água. O futuro já começou, e ele é mais sustentável. Sejam todos bem-vindos”, finalizou Lahóz.

Para acessar o programa completo de lançamento da Casa + Sustentável, clique aqui

Anote na agenda a programação de atividades da Casa + Sustentável

Na página oficial da Casa + Sustentável, estão disponíveis outras informações sobre a iniciativa, e recursos adicionais aos educadores e educandos, como planos de aula e materiais didáticos, que podem ser utilizados antes e após a visita à Casa. Além destes materiais, o Consórcio PCJ preparou uma série de atividades voltadas ao público interessado em saber mais sobre consumo consciente e sustentabilidade:

22 de julho : lançamento do Tour Virtual da Casa + Sustentável. Todos que fizerem a visita online, e responderem ao quizz avaliativo, receberão um certificado de Agente da Sustentabilidade e terão prioridade no agendamento das visitas presenciais.

29 de julho : lançamento da Nova Escola da Água e Saneamento, plataforma de Cursos de Educação à Distância (EaD) do Consórcio PCJ, em parceria com a Agência PCJ e a ARES PCJ, contendo três cursos livres gratuitos sobre “Água e Cidades”, “Ecoturismo”, “Resiliência aos Eventos Extremos”. Os primeiros trinta alunos que completarem pelo menos um destes cursos terão acesso antecipado ao Curso EaD “Sustentabilidade na prática”, além de receberem como brinde um livro personalizado da Casa + Sustentável (Dentro da História).

05 de agosto : lançamento do primeiro vídeo da série “Gotas de Conhecimento”, que trará curiosidades sobre temas relacionados aos ambientes da Casa + Sustentável, e será disponibilizado nas redes sociais do Consórcio PCJ.

12, 19 e 26 de agosto, e 02 de setembro : lançamento do segundo, terceiro, quarto e quinto vídeos da série “Gotas de Conhecimento”, nas redes sociais do Consórcio PCJ.

09 de setembro : lançamento do Curso EAD Sustentabilidade na prática, na plataforma da Escola da Água e Saneamento, ao público em geral.

16 e 30 de setembro, e 07 de outubro : lançamento do sexto, sétimo e oitavo vídeos da série “Gotas de Conhecimento”, nas redes sociais do Consórcio PCJ.

13 de outubro : em comemoração ao aniversário do Consórcio PCJ e aos trinta anos do Programa de Proteção aos Mananciais, serão plantadas mudas de árvores nativas em compensação ao carbono emitido durante as obras da Casa + Sustentável. A partir dessa data, pequenos grupos de professores, que já tenham feito o curso EaD “Sustentabilidade na prática” e estejam com o esquema de vacinação completo, serão recebidos para visitas presenciais na Casa. Será aberto um formulário específico na plataforma EaD para manifestação de interesse.

21 e 28 de outubro : lançamento do nono e do décimo vídeo “Gotas de Conhecimento”, nas redes sociais do Consórcio PCJ, finalizando a série elaborada especialmente para a Casa + Sustentável.

Novembro e dezembro: Início das visitas presenciais com estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, vacinados. O formulário para solicitação dos agendamentos estará disponível na página oficial da Casa + Sustentável.

Janeiro de 2022 : Início das visitas presenciais com os demais públicos, mediante agendamento prévio.

Sobre a Casa + Sustentável

Inaugurada em 2009, a Casa Modelo, que fica situada dentro da sede do Consórcio PCJ, em Americana (SP), foi construída com a intenção de apresentar novas formas de construção mais sustentáveis. Depois, no ano de 2011, em sua primeira remodelação, o local trouxe para os debates o tema da decoração sustentável, com a realização da Casa Modelo EcoDecor. Agora, em 2021, o projeto dá um novo salto evolutivo com uma parceria inédita com a ANEEL e a CPFL Energia, que está permitindo investimentos superiores a R$3 milhões na modernização da estrutura, na elaboração de novo projeto pedagógico e novas atrações aos visitantes do espaço, que agora passa a se chamar Casa + Sustentável.