Casa pega fogo no Jardim Alvorada, em Americana

Uma casa na rua Arco Iris, no bairro Jardim Alvorada, em Americana, pegou fogo na tarde desta segunda-feira. Duas mulheres e uma criança moravam na casa e ninguém ficou ferido.

O corpo de bombeiros, defesa civil e a perícia científica estão no local e as chamas já foram controladas, sendo agora realizado o serviço de rescaldo. A casa e todos os pertences foram destruídos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa será interditada.

O sargento J Lima afirmou que a moradora percebeu a fumaça em uma parte do teto da residência e deixou o local rapidamente. Segundo ele, a casa tinha muita fiação exposta e forro de madeira, mas a causa ainda não está confirmada.