Casa pega fogo na tarde desta segunda na Cidade Jardim

Equipes da guarda municipal de Americana compareceram na Rua dos Lírios, no bairro Cidade Jardim, na manhã desta segunda-feira, onde houve um incêndio em uma residência que estava para alugar.

De acordo com informações de populares, a residência havia sido invadida por um indivíduo que passava a noite no local e que provavelmente o incêndio foi causado por alguma ação do mesmo.

O incêndio foi contido por moradores próximos e assim que chegou ao local, a equipe do corpo de bombeiros fez o resfriamento. O indivíduo não foi localizado. Ninguém ficou ferido.