Casa pega fogo em Americana

Uma casa pegou fogo na noite desta segunda-feira em Americana. O motivo do acidente foi briga de casal e o caso de Incêndio em Residência foi atendido pelo Corpo de Bombeiros da cidade por volta das 20:50 na rua Álvaro de Mattos. Foram três viaturas e oito homens na ocorrência.

O corpo de Bombeiros recebeu a solicitação via sistema 193 informando incêndio em residência. Ao chegar no local foi constatado residência totalmente em chamas.

Iniciado o combate do fogo e buscas por vítimas embaixo dos escombros. Durante o combate recebemos informação de que o incêndio foi ocasionado por uma briga de casal e que já não havia mais ninguém lá dentro. O Policiamento que estava no local fazendo a segurança das equipes, localizou o indivíduo que ateou fogo e conseguiu realizar a apreensão do mesmo para maiores informações.