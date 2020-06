Casa do Conto comemora 16 anos com programação virtual

Nesta sexta-feira (19), a Casa do Conto, projeto cultural realizado através da parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo e de Educação, comemora o aniversário de 16 anos, e para celebrar a data, na próxima semana irá apresentar uma programação virtual. As duas unidades do projeto, ficam localizadas próxima a Casa de Cultura “Hermann Muller”e no CCL (Centro de Cultura e Lazer), e tem como objetivo oferecer às famílias, sobretudo, às crianças um espaço lúdico para contação de histórias.

De acordo com a arte-educadora, Cristina Lazaretti, a idéia é vista como modelo por municípios vizinhos e as casas recebem cerca de oito mil crianças por ano. “É um projeto lúdico e didático, com histórias que resgatam valores e princípios, estimulando a reflexão de todos que estão assistindo. Ao entrar nas casas, parece que as crianças estão entrando em um sonho e sempre recebemos relatos positivos dos pais e professores. A Casa do Conto é um espaço que agrega conceitos e conhecimentos”, disse.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, enalteceu a projeto e a importância da prática da contação de histórias para as crianças. “A Casa do Conto é um local voltado para a família, capaz de resgatar as memórias dos adultos e levar conhecimentos para as crianças, além de ser uma oportunidade de entretenimento aos pequenos”.

A partir de segunda-feira (22), a Casa do Conto irá disponibilizar nas redes sociais da Prefeitura de Americana uma série de vídeos com diferentes contações de histórias. A programação completa será divulgada.

Por conta da pandemia do Covid-19, as duas unidades da Casa do Conto estão com as atividades paralisadas.