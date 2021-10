Casa do Artesão em Santa Bárbara abre credenciamento

A Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” de Santa Bárbara d’Oeste abrirá na segunda-feira (4) o credenciamento de artesãos. As inscrições no site www.santabarbara.sp.gov.br/casadoartesao seguem até dia 4 de novembro.

O objetivo é habilitar artesãos da cidade para expor e comercializar suas criações em um espaço próprio e atender aos princípios da oportunidade e valorização da cultura e dos artesãos locais, estimular a produção artesanal e ser um mecanismo do desenvolvimento econômico e de inclusão social, na medida em que gera emprego e renda.

Poderão participar do processo o artesão individual que resida em Santa Bárbara d’Oeste, maior de 18 anos e que esteja cadastrado no Mapa da Cultura Barbarense como Trabalhador (a) da Cultura, cuja área prioritária de atuação seja “Artes Visuais”.

As peças artesanais apresentadas para o edital serão divididas em “Referência à cultura local e Iconografia do município” e “Linguagem própria”, podendo inscrever três peças artesanais que contemplem cada elemento. Em contrapartida, o artesão credenciado deverá contribuir com oficinas gratuitas abertas à população, participações em ações realizadas e apoiadas pela Secretaria, em dias de expediente, para o atendimento ao público na loja.

A Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” fica localizada no Centro de Atendimento ao Turista, que também sedia o Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” e Museu da Imigração. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato pelos telefones (19) 3464-9424 e (19) 3455-7000 ou pelo e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.