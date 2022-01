Casa do Artesão de Santa Bárbara reaberta

Após horário de atendimento especial de fim de ano, a Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” reabriu nesta quarta-feira (5). Estão sendo comercializadas peças artesanais com referência à cultura local e iconografia do município e linguagem própria. O atendimento no espaço acontece até o dia 29 deste mês, de terça-feira a sábado, das 9 às 17 horas, exceto aos domingos.

Confeccionadas em diversas técnicas, os preços das peças variam de R$ 10 a R$ 280 e podem ser encontrados: Amigurumi crochê com tema imagens sacras e imigração japonesa, cachepô crochê e banquinhos de crochê (artesã Marisa Yukiko Ueda Okuro), acessórios de cabelo feitos de fitas e pérolas (Jenifer Joice da Silva Rodrigues), Amigurumi crochê com tema mascotes de Santa Bárbara, padroeira da cidade, safari e bonecas, e vestidos infantil em crochê (Suzana Maria Rodrigues das Neves Chiquetto), porta caneta e cobre jarra bordado, pano de prato, chaveiro, tapete e mandala em crochê (Bernardete Benedita de Camargo Queiroz), quadros, porta chaves, jóias e utensílios, carro de boi e arranjo floral em madeira de reuso e MDF (Marister Hintze Damiane), acessórios de cabelo feitos de fitas e pérolas (Silvaneide Ferreira Sousa), porta objetos, relógio e chaveiros, e em pedrarias (Paulo Cesar Goettenauer dos Santos Couto), mandalas, painéis e porta chaves em macramê (Claudia Maria da Silva Vieira), pano de prato, porta papel higiênico em crochê e puxa saco em patchwork (Nilza da Silva Catib), tapetes de fio de malha (Severino Tavares do Nascimento) e bonecos e bonecas em costura artística (Sérgio Luiz Fronza).

A Casa do Artesão fica no Centro de Atendimento ao Turista, na Rua João Lino, 362, no Centro, em frente ao Museu da Imigração. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo e-mail [email protected].

Feira de Artesanato

A Feira de Artesanato de Santa Bárbara d’Oeste segue até o dia 15 deste mês na Praça Central, exceto aos domingos, de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas. A população tem a disposição trabalhos feitos em crochê, bordado, pintura, costura criativa e artística, patchwork, tecelagem, montagem de fitas e pedrarias, macramê e carpintaria.