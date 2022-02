Casa da Criança Aracy ganha novo reservatório de água

A Secretaria Municipal de Educação finalizou a troca do reservatório de água da Casa da Criança Aracy, no bairro São Jerônimo. Os trabalhos para substituição da antiga caixa d’água pela nova foram bastante complexos, mas finalizados dentro do prazo estabelecido e divulgado aos pais dos alunos previamente.

Os serviços tiveram início no dia 9 de fevereiro e terminaram neste domingo (13). O reservatório tem dez metros de altura e capacidade para 40 mil litros de água. O processo licitatório contou com uma série de trâmites burocráticos, com análises de vários órgãos do município, que começaram em maio de 2021 e culminaram com a publicação do edital de licitação em outubro e a homologação da empresa vencedora em dezembro do ano passado.

As aulas do período de adaptação para os 193 alunos da pré-escola ocorreram normalmente na semana passada. Já as 86 crianças atendidas pela creche do local começaram hoje esta etapa. Isso foi possível porque a Emei e a creche possuem ligações de água diferentes, já que o prédio onde fica a Emei é mais antigo e tem uma caixa de 5 mil litros, que foi suficiente para atender a demanda, principalmente durante o período de adaptação das crianças.