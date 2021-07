Casa de Criadores terá desfile inovador

A Santista Jeanswear, uma das maiores fabricantes de denim do Brasil, participa novamente como patrocinadora da Casa de Criadores, evento que acontecerá de 26 a 30 de julho, em formato 100% digital. Além disso, pela segunda vez, a Santista terá um desfile próprio. Como diferencial, trará peças desenvolvidas somente por estilistas mulheres participantes do evento.

Gravado nas dependências do Centro Cultura São Paulo, as peças de jeanswear do desfile terão criações de Denise Salles, da Oroomin, Heloisa Faria, Heloisa Stropel, da Reptilia, Kel Ferey, da KF Branding), Livia Barros, da Ken-gá, Mônica Anjos, Marcella Maiumi, da Shitsurie, Pimentel, do Ateliê Criativa Vou Assim, e Priscilla Silva.

As estilistas utilizaram os tecidos do fabricante do mais autêntico denim do país, dos stretch, com toque e power; aos sustentáveis, como os artigos da linha Upcycle, que em sua composição utiliza até 50% fibras recicladas no urdume e na trama, sem tingimentos, que resulta em aspecto original, cria um enfeito denim rústico e autêntico; além de mínima utilização de água no processo, tornando-o o mais sustentável.

“A Santista Jeanswear sempre apoiou e acreditou na moda brasileira, foi a primeira a criar assessoria e concurso de moda, revelando talentos que hoje são representativos para o setor. A Casa de Criadores é mais do um movimento criativo, é um movimento de resistência ao lugar comum que dá voz às causas significativas. Desta vez além do evento, estamos patrocinando um desfile realizado só por estilistas mulheres, mostrando seu poder criativo, potencialidades e novos olhares sobre o denim. Afinal, elas formam a maioria de consumo e força de trabalho no têxtil, apoiar o empreendedorismo delas significa fortalecer todo o setor”, explica Sueli Pereira, gerente de comunicação e moda.

O desfile acontecerá sexta-feira (30), a partir das 20h, e será transmitido ao vivo no site da Casa de Criadores: www.casadecriadores.com.br

Estilistas e artigos utilizados:

Denise Salles (Oroomin) – utiliza os artigos Hope Stretch e o Lite

Heloisa Faria – utilizada o Upcycle IND

Heloisa Strobel (Reptilia) – utiliza o Hope Stretch

Kel Ferey (KF Branding) – utiliza os artigos Justin, Upcycle Concept e Joker

Livia Barros (Ken-gá) – utiliza os artigos Push Up e Khloe

Mônica Anjos – utiliza os artigos White Denin Lite, White Denin Trend e Upcycle Concept

Marcella Maiumi (Shitsurie) – utiliza o Joker

Pimentel (Ateliê Criativa Vou Assim) – utiliza os artigos Upcycle Now Black, Joker e White Denim

Priscilla Silva – utiliza os artigos Justin e Upcycle Concept

Sobre a Santista Jeanswear

A Santista Jeanswear é marca de origem brasileira criada em 1929, é uma das principais produtoras do autêntico denim no país e tecidos para roupas profissionais. Com um posicionamento que se estende do mercado nacional ao internacional, apoiando seus clientes com equipes especializadas de consultoria de produto, moda e lavanderia. Reconhecida por 25 anos como a marca TOP OF MIND de uniformes no Brasil. A Santista Jeanswear traz em seu DNA inovação, sustentabilidade e tradição em coleções atualizadas com as tendências globais e produtos tradicionais e tecnológicos para uniformização.

Sobre a Casa de Criadores

A Casa de Criadores é o maior evento dedicado à moda autoral brasileira e lançador de novos talentos. Seguindo o calendário de lançamento de coleções (primavera/verão e outono/inverno) o evento acontece duas vezes por não na cidade de São Paulo. Surgiu em maio de 1997, quando um grupo de jovens estilistas decidiu, em parceria com o jornalista André Hidalgo, promover um evento para lançar suas novas coleções.

O objetivo principal era o de criar um espaço que permitisse a estes estilistas uma proximidade maior com o mercado da moda brasileira. Desde o começo o foco sempre foi a criação autoral genuína e a revelação de novos talentos que, a partir do evento, tivessem a oportunidade de impulsionar suas carreiras. Dessa iniciativa surgia um evento que se transformou, no decorrer de sua história, na principal e mais visível vitrine da criação da moda brasileira.

Centrado, inicialmente, num movimento nascido na cena underground paulistana que aliava moda, comportamento e música eletrônica, a Casa de Criadores ampliou seu universo e foi incorporando estilistas e criadores de outros estados brasileiros – nos mais variados estágios de carreira.