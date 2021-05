Casa Civil libera R$ 150 mil para ambulância em Nova Odessa

Os vereadores Levi Tosta (o Levi da Farmácia) e Oseias Domingos Jorge, ambos do DEM, receberam comunicado da Casa Civil sobre a liberação para processamento de emenda de autoria do deputado estadual Rogério Nogueira, do mesmo partido, para aquisição de uma ambulância no valor de R$ 150 mil para o município.

Os parlamentares aproveitaram a sessão desta segunda-feira, 10 de maio, para comentar sobre a conquista. “Olha que boa notícia para a cidade. Sabemos da importância de ter uma ambulância nova e por isso estamos muito satisfeitos com esse anúncio”, afirmou Oseias.

“Ambulâncias são veículos que rodam muito e, quando quebram, a gente sabe a burocracia que é pra consertar. Então é muito importante ter veículos novos”, acrescentou Levi.

O assessor do deputado Rogério Nogueira (DEM), Murilo Antônio de Sousa Rinaldo, esteve na Câmara de Nova Odessa em fevereiro e se reuniu com os vereadores do partido para anunciar a apresentação de emenda impositiva destinada à compra do veículo para atendimento de pacientes do município.

Caberá à prefeitura a definição das especificações do veículo e a realização da licitação para a compra da ambulância.