Casa abandonada usada por traficantes no Jardim Ipiranga

Durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua Itanhaém, no Jardim Ipiranga, na tarde desta quarta-feira, por volta das 16h, a equipe visualizou uma residência com o portão aberto.

A princípio, a equipe suspeitou que a residência estaria sendo furtada ou roubada e tentou contato com algum morador, mas sem sucesso.

Diante da situação, a equipe acionou apoio para adentrar ao local, além da ronda no quarteirão atrás da residência, caso houvesse tentativa de fuga de algum indivíduo.

Após averiguação, constatou-se tratar, aparentemente, de uma casa abandonada que teria sido invadida por moradores de rua. As portas e janelas do local também estavam abertas. Na busca no interior da residência, foi localizado em um quarto, 160 gramas de substâncias alusivas à cocaína, apetrechos para embalagem, uma balança de precisão para pesagens com resquícios e diversos documentos pessoais.

O entorpecente, os objetos e os documentos foram apresentados à CPJ, onde o delegado elaborou o BOPC de apreensão de objetos. Ninguém foi preso.