Carta de compromisso de Rafa Macris traz privatização do DAE

O vereador e pré-candidato a prefeito de Americana pelo PSDB, Rafael Macris, registrou na manhã desta quinta-feira, 17, em cartório, uma carta de compromissos com a população denominada Plano 7, com medidas que implementará nos primeiros 90 dias de governo, caso seja eleito. A ação foi divulgada ao vivo em uma live em suas redes sociais.

Segundo o pré-candidato, o objetivo da iniciativa é prezar pelo respeito e a transparência com os moradores da cidade.

“Nosso grupo aponta os problemas e apresenta as soluções. Como pré-candidato a prefeito, essas sete iniciativas serão tomadas nos primeiros dias do meu governo, um dever com a população que fiz questão de registrar. Assim será a toada da prefeitura sob a minha gestão, encarar os problemas de frente. É isso que as pessoas esperam do gestor municipal”, disse Rafael.

A alteração no modelo de gestão do DAE é a primeira responsabilidade adotada no plano. “Vamos trazer a iniciativa privada e nos primeiros 90 dias iniciar esse processo. A falta de água é um problema muito grande e que atinge muita gente e irá persistir se não houver um choque de gestão”, ressaltou Rafael.

Confira na íntegra:

PLANO SETE: Resumo das sete ações que Rafael adotará nos primeiros 90 dias de governo

1 – Trazer a iniciativa privada para resolver definitivamente a falta d’água em Americana.

2 – Reativar a mão dupla no Viaduto Amadeu Elias na primeira semana de mandato. Rafael vai ainda viabilizar a construção de novos viadutos e apresentar um plano de mobilidade que inclua participação de indústria, comércio e população.

3 – Alterar o atual modelo de Área Azul.

4 – SAÚDE JÁ – Ampliação do programa Saúde JÁ para zerar a fila de consultas com médicos especialistas e clínicos gerais, com a contratação dos horários de baixa demanda na rede privada.

5 – Saúde Agora – Aumentar em mais de 50% a estrutura da rede de saúde nos bairros em Americana para atendimento da população reabrindo e aumentando o horário de atendimento nas UBSs.

6 – Rafael Macris vai acabar com a fila de espera por vagas em creche por meio de ampliação do horário nas unidades das redes e contratação de vagas em iniciativa privada. E assume o compromisso de mais CIEPS.

7 – EMPREGO RÁPIDO – Criação de um programa de qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho no primeiro mês de mandato e implantação de projeto que consiste no fortalecimento da economia local, com incentivos, atração de novas indústrias e desburocratização do processo de criação de empresas.