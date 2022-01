Carta de agradecimento emociona equipe da saúde de Nova Odessa

A área da Saúde sempre foi um desafio para os gestores públicos. Em Nova Odessa não é diferente. Mesmo diante de uma pandemia logo no primeiro ano de governo, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, tem afirmado não estar medindo esforços para garantir atendimento humanizado e de qualidade à população e condições de trabalho à equipe. O chefe do Executivo novaodessense tem acompanhado de perto todo o trabalho e dedicação dos profissionais da Saúde. E a dedicação da equipe a salvar vidas tem sido reconhecido.

Tanto que muitos munícipes têm elogiado os profissionais que estão na linha de frente na batalha contra a Covid-19 e, agora, contra o surto de gripe. Um bom exemplo é uma carta de agradecimento assinada pela Valentina, uma criança de 5 anos que emocionou a equipe do Hospital e Maternidade Municipal Dr Acilio Carrion.

“Nos sentimos muito gratos pelo atendimento. Só temos a agradecer. Precisamos valorizar os profissionais da Saúde”, disse Jefferson Cristiano, pai de Valentina. Em sua carta de agradecimento, ele conta que “ontem (05/01/2022), por volta das 21 horas, precisei levar com urgência ao Hospital Municipal de Nova Odessa, minha filha Valentina, de 5 anos”.

“Embora tenhamos convênio médico, optamos pelo Hospital de Nova Odessa pela proximidade e ser um caso de extrema urgência. Minha filha apresentava febre e subitamente começou a ter convulsões. Chegando ao Hospital, fomos prontamente atendidos com atenção e carinho indescritíveis, o que resultou numa rápida recuperação da Valentina”, trazem os primeiros parágrafos da carta, assinada por todos da família.

“Com meus familiares e através dessa, venho agradecer imensamente a todos os profissionais que prestaram o atendimento. Pelo nervosismo do momento sequer saberei dizer os nomes daquelas pessoas que se sensibilizaram com a dor que passávamos e após algumas horas puderam nos aliviar de tanto sofrimento. Vocês nos devolveram o que mais amamos na vida. Obrigado a todos, atendentes, enfermeiros, médicos… que Deus os recompense”, finaliza a carta.

EMOÇÃO

O prefeito Leitinho, que tem estado diariamente no HMNO acompanhando a procura por atendimento (ampliada pelos surtos de gripe e Covid) e conversado bastante com a equipe, chorou ao ler a carta, porque ele sabe “a importância do reconhecimento a esses profissionais da Saúde e ao esforço de todos da gestão municipal, que têm trabalhado com seriedade para ofertar serviço de qualidade e tratamento digno aos munícipes”.

“Não tem como não se emocionar ao ler uma carta dessas, pois estamos trabalhando incansavelmente para que nossa população tenha o melhor atendimento, mas não tem sido fácil. Mesmo assim, a oposição continua criticando e fomentando discórdias. Esse reconhecimento prova o esforço das equipes da Saúde, da nossa gestão em garantir que o setor funcione. Nossa gratidão aos profissionais da Saúde pelo serviço de excelência que têm prestado para a população de nossa cidade. E nossa gratidão àqueles que sabem reconhecer que o problema de surto gripal não é exclusivo de Nova Odessa, e o esforço de nossos profissionais”, comentou o prefeito Leitinho.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Silvio Corsini, a Administração Municipal tem tomado todas as medidas para garantir atendimento de qualidade tanto no Hospital, quanto no Posto Avançado do Alvorada, no Ambulatório e nas Unidades de Saúde.

“Estamos passando por um momento difícil e bem delicado, com esse surto gripal que afeta não só Nova Odessa, mas todo o país, e que requer toda a atenção e cuidados. Pedimos a compreensão de todos, porque os profissionais de Saúde também adoecem, e nem sempre conseguimos substituir em cima da hora. Mesmo assim o prefeito Leitinho aumentou o quadro de funcionários, tanto do Hospital quanto do Posto Avançado do Alvorada, visando agilizar o atendimento”, disse.

MAIS AGRADECIMENTOS

“Estou andando hoje e trabalhando graças aos médicos e enfermeiras.” Dessa forma resumiu Carlos Tavares. Em mensagem postada em sua página do Facebook, ele conta que na manhã da segunda-feira (03/01) precisou ir ao Hospital Municipal e foi bem atendido.

“Eu estava muito ruim, com a coluna travada e não conseguia andar direito. Fui ao Hospital e fiz os procedimentos que todos os munícipes fazem. Quero deixar meus agradecimentos ao Dr. Lucas e todas as enfermeiras que estavam trabalhando, pois fui muito bem atendido. Deus abençoe todos vocês que trabalham nesta luta incansável de salvar vidas”, afirma.

Outro morador que também não poupou elogios à equipe de profissionais do Hospital foi Erick Alves Andrade. Ele levou a futura sogra Marileide Mendonça na terça-feira (04/01) e agradeceu o atendimento prestado. “Quero agradecer o pessoal da Saúde de Nova Odessa pelo atendimento com carinho e respeito a minha futura sogrinha. Fomos muito bem atendidos”, comentou.

MAIS PROFISSIONAIS

A Prefeitura trabalha desde meados de dezembro seguindo com planejamento e acompanhamento da situação em tempo real. Uma das medidas foi “reforçar” a equipe da Rede Municipal de Saúde, com a alocação de mais médicos e 33 outros profissionais tanto no Pronto Socorro do Hospital quanto em outras unidades.

Desde essa quarta-feira (05/01), mais um médico emergencista compõe cada turno de atendimento no PS, elevando o total de profissionais por turno a 5. A equipe do Hospital Municipal ganhou mais dois enfermeiros, quatro técnicos em Enfermagem e um fisioterapeuta.

As demais unidades da Rede Municipal estão recebendo 26 profissionais mensalistas. A Secretaria Municipal de Saúde também montou tendas na frente do Hospital para melhor acolher os pacientes com síndrome gripal e melhorar o fluxo.