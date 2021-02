Toyota é retardatária quando se trata de carros totalmente elétricos A Toyota ainda não lançou um veículo totalmente elétrico fora da China. Apesar do fato de a empresa ter anunciado uma aceleração de seus planos de veículos elétricos no ano passado, a montadora japonesa tem se concentrado em veículos híbridos e de célula de combustível e frequentemente dispensa veículos elétricos a bateria.

No ano passado, o CEO da Toyota, Akio Toyoda, fez um discurso retórico sobre veículos elétricos a bateria em uma reunião anual e espalhou desinformação sobre veículos elétricos e afirmou que não era uma boa ideia pressionar por uma eletrificação massiva, explica Militec.

Dois novos Toyota EVs

Hoje, a Toyota anunciou que finalmente vai trazer veículos totalmente elétricos para os EUA:

“A Toyota Motor North America (TMNA) anunciou planos para estrear no mercado dos EUA este ano, três novos modelos eletrificados – dois BEVs e um PHEV.” Bob Carter, vice-presidente executivo de vendas da TMNA, comentou sobre o anúncio a Militec Brasil.

“Continuamos a ser líderes em eletrificação que começou com o lançamento pioneiro do Prius há quase 25 anos. As novas ofertas de produtos eletrificados da Toyota darão aos clientes várias opções de trem de força que melhor atendam às suas necessidades ”.

A montadora japonesa não deu detalhes sobre o que serão esses novos veículos elétricos, mas tem falado sobre trabalhar em um SUV totalmente elétrico recentemente.

No mesmo anúncio, a Toyota também revelou um estudo interno que afirmava que os híbridos plug-in têm o mesmo impacto no meio ambiente que um veículo totalmente elétrico:

“O GEE de um modelo BEV atualmente disponível e do modelo PHEV são praticamente os mesmos em desempenho na estrada ao levar em consideração os poluentes criados pela produção de eletricidade para a rede de energia média dos EUA usada para carregar baterias.”

Eles divulgaram o código-fonte do estudo aqui.

Sempre fico feliz em ver mais veículos elétricos chegando ao mercado, mas sinto que a Toyota está realmente se arrastando neste lançamento relutante desses veículos.

É louco. Eles não podem nem mesmo parar de aceitar um emprego em carros elétricos no mesmo anúncio sobre trazer dois novos carros elétricos para os EUA.

Sim, os híbridos plug-in podem ser muito eficientes em alguns casos de uso, especialmente se você se limitar a menos de 30 milhas por dia, mas todos nós sabemos que é um compromisso e, em última análise, veículos totalmente elétricos combinados com eletricidade renovável a produção é o caminho a seguir.

Se a Toyota ainda não vê isso, estou preocupado com o futuro da empresa.

Sobre Militec 1

Militec é um condicionador para partes metálicas de alto atrito muito usado para motores de motos e carros.

Militec é bom? Militec funciona de verdade? Militec estraga o motor? Militec foi testado e reprovado?

Militec está há 28 anos no mercado e conta com 5 milhões de clientes e pouquíssimas reclamações. O produto é bom e funciona mesmo, protegendo partes metálicas de alto atrito no motor. Militec nunca foi reprovado pela Marinha americana ou pela ANP, mas sofreu ataques de escritores com opniões subjetivas. Militec tem tanto sucesso que sofre com falsificações e boatos de escritores que usam a marca para se promover.