Carros da PM e saúde batem em Santa Bárbara

Uma viatura da Polícia Militar bateu em um carro da Secretaria de Saúde enquanto seguia para uma ocorrência de furto, na região central de Santa Bárbara d’ Oeste esta sexta-feira. A batida aconteceu por volta das 4h.

A viatura policial trafegava com o giroflex ligado pela rua Riachuello e atingiu a lateral do carro da prefeitura no cruzamento com a Rua Graça Martins. O veículo da secretaria bateu contra um poste devido o impacto, mas ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no Plantão Policial.

Foto: Claudio Mariano/ SBNotícias