Carros batem no Nova Carioba e 3 vão pro hospital

Dois carros bateram na tarde deste domingo em Americana e os 3 ocupantes dos veículos foram parar no hospital. A batida aconteceu por volta das 16:25 na avenida da Musica, entre o Nova Carioba e o Jaguari, e foi atendido por Corpo de bombeiros, policia militar e ambulância. A equipe de resgate compareceu no local para atender as vítimas da batida entre o VW Fox prata e o VW Polo prata.

Foram duas vítimas retidas no interior do Fox atendidas pelo resgate, sendo necessária a utilização de técnicas e ferramentas especificas para salvamento veicular retirando uma das portas para a extração das vitimas em segurança. Uma mulher de 74 anos foi transportada pela equipe de resgate ao Pronto Socorro da Unimed e a outra vítima (homem de 84 anos) se recusou a receber o transporte e foi de meios próprios ao PS do Hospital Municipal.

No Polo havia uma vítima (homem de 47 anos) que foi atendido pela equipe de Ambulância municipal e transportado ao PS Unimed.

Todas as vitimas foram classificadas como Leve.



Nao se sabe o motivo causador do acidente