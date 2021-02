Foto- Marcelo Costa

Um Ford Ecosport acabou tombando após uma batida com um Volkswagen Up na avenida Iacanga, que divide Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O acidente foi registrado no final da madrugada, início da manhã desta quarta-feira de cinzas.

As vítimas nada sofreram. Populares disseram que o Up teria atravessado o sinal vermelho e atingido a Ecosport.