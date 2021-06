Carro tem frente destruída após batida em SB

Um carro teve a frente totalmente destruída em um acidente de trânsito no final da tarde desta terça-feira em Santa Barbara D’Oeste. Uma pessoa ficou ferida.

1. Natureza: Acidente de Trânsito

2. Data: 29/06/2021

3. Hora: 16:46

4. Endereço: Rodovia Dr. Ernesto de Cillo, 3219

5. Município: Santa Barbara D’Oeste

6. Quantidade de viaturas: 02

7. Quantidade de bombeiros: 06

08. Quantidade de vítimas: 01

09. Histórico: Pelo local colisão de automóvel x muro, vítima consciência orientada com fratura de membro inferior esquerdo, conduzida ao Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos e deixada aos cuidados do médico de plantão.