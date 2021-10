Carro roubado recuperado na zona rural de SB

Um carro roubado em Limeira foi recuperado na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste este domingo. O carro, que estava abandonado, tem placas de Matão. A equipe de patrulha ambiental estava na área das ETEs e visualizou um veículo GM Corsa, placa QLC 3982 do município de Matão estacionado em local ermo.

Em averiguação o mesmo se encontrava com as portas destravadas, vidros semi-aberto, com a chave do veículo, da residência, do controle do portão, CRLV, uma bolsa com dois pares de tênis, um óculos de sol, um chapéu em seu interior e faltando estepe, macaco, chave de rodas, bem como um alto-falante danificado.

Em pesquisa, constou ser produto roubo na data do dia 02/10/2021, na cidade de Limeira, SP.

Diante dos fatos, o veículo foi removido pelo guincho e apresentado no Plantão Policial para registro da ocorrência,após sendo apreendido no Pátio único Municipal.