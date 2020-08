Carro roubado estava estacionado e foi dedurado

Um carro roubado que estava ‘escondido’ em um área verde que fica no final da Rua Cordeirópolis início da Rua Conchal, bairro São Joaquim (Área Verde) foi ‘descoberto’ pela equipe de Canil da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este sábado.

A denúncia, feita por um morador que preferiu não se identificar, indicou que haveria um veículo produto de furto guardado no local. No local foi localizado o veículo FOX MSI branco placas FAD 0050, onde após consulta via Cicom e plantão policial, foi constatado a queixa de furto por Americana no dia 16/07/2020, B.O 9732/2020.

Diante dos fatos foi solicitado o guincho n°52 com o motorista Valdecir que conduziu o veículo sobre o guincho até o plantão policial e após registro de ocorrência a autoridade policial determinou a apreensão do veículo sendo o mesmo removido ao pátio.