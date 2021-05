Carro pega fogo e assusta passantes

Um Ford Fiesta ficou praticamente destruído após ser consumido em um incêndio na tarde desta quarta-feira (26) no jardim Girassol, região central de Americana. Ninguém se feriu no acidente que assustou os passantes. A motorista foi salva por um homem que passava no local e viu o princípio de incêndio.

Segundo o corpo de bombeiros, o Fiesta apresentou um problema mecânico e parou na esquina das ruas Florindo Cibim e Uruguai. Quando o motorista tentou dar partida, o carro começou a pegar fogo no motor. O socorrista da Concessionária Rodovias do Tietê Guilherme Monteiro que passava no momento da ocorrência conseguiu retirar a idosa de 60 anos antes que as chamas se alastrassem.

Equipes de incêndio do corpo de bombeiros de Americana foram acionadas e conseguiram debelar as chamas rapidamente, mas o carro foi consumido pelas chamas. A fiscalização de trânsito da Guarda Municipal (Gama) esteve no local orientando o tráfego.

O local foi liberado em seguida e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana. Onde as causas serão investigado.

(Foto: Policial Padrão)