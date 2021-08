Carro mal estacionado, droga sendo carregada e cana

Um carro mal estacionado, atitudes suspeitas e abordagem bem sucedida resultaram na apreensão de drogas na noite desta terça-feira em Americana. Os PMs cumpriam o ‘Cartão de Prioridade de Patrulhamento’ no Parque das Nações e, na rua Tailândia, avistaram um carro I/MMC preto mal estacionado- em cima de uma faixa de pedestre, o que chamou a atenção.

Os ocupantes estavam fora do carro e, ao perceberem a aproximação da equipe, tentaram entrar rapidamente no veículo, sendo de imediato abordados. Realizada abordagem com procedimento padrão, nada de ilícito foi localizado.

Já na busca dentro do carro foram localizados em uma mochila, no assoalho do banco dianteiro direito, dois tablets de maconha cortados ao meio e mais duas porções pequenas de maconha. Em uma outra mochila localizada no banco traseiro 1 tablet de maconha mais 5 tablets cortados ao meio e uma porção grande da mesma droga. Em outra mochila um notebook e R$ 379.

Os homens do carro- D.M.R.C informou que iria entregar a droga a um desconhecido e receberia de S.H.J um pedaço para uso pessoal, já S.H.J informou que fazia delivery de drogas (mas depois mudou sua versão na CPJ) e que em sua residência teria mais entorpecentes.

Com apoio do CGP I e Equipes de Força Tática, foram realizadas buscas no local sendo localizados em uma estante na sala de estar duas porções pequenas de Haxixe e três porções pequenas de maconha, totalizando 3,665 kg de maconha e 0.020kg de Haxixe, também 01 faça com resquícios de maconha, 01 rolo de papel film para embalagem 01 balança de precisão e uma folha de papelão utilizada para contabilidade do tráfico.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois e após leitura de seus direitos constitucionais, foram apresentados na Central de Polícia Judiciária onde permaneceram presos com base no Art 33 e 35 da lei 11343/06.