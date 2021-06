Carro furtado de filho de guarda encontrado pela Gama

Equipe da Guarda Municipal de Americana, durante patrulhamento pela Rua Albânia, no bairro Vila Santa Maria, neste domingo, por volta das 15h, se deparou com um veículo estacionado do qual a guarda já tinha informações de que havia sido furtado no bairro Terramérica. O carro pertence a um filho de um guarda municipal.

Assim que o veículo foi encontrado pela equipe, o proprietário foi comunicado e compareceu ao local. O carro foi encaminhado ao plantão de polícia, onde foi relatado os fatos e o veículo liberado ao proprietário.