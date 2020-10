Já saiu o primeiro frankenstein da eleição em Americana. Dois carros foram flagrados trazendo perfurade atrás dos vidros com material do candidato a prefeito do PV Chico Sardelli e o vereador candidato à reeleição Thiago Brochi.

Recentemente, Brochi detonou o governador do estado, que é de seu partido, em sessão da Câmara de vereadores. O partido de Brochi e Doria tem como candidato a prefeito o também vereador Rafael Macris.