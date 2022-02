Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na manhã deste domingo entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste. A batida foi por volta das 10h e aconteceu um uma passagem na avenida Iacanga, que divide as duas cidades.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Americana. A vítima principal foi o piloto da motocicleta com politraumas membros superiores e inferiores. Estava consciente no momento do resgate e transportado ao Hospital Municipal de Americana.