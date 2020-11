Carro e moto batem ‘feio’ no Zanaga

Um carro e uma moto se envolveram em um acidente grave que deixou o piloto da moto bastante machucado na noite deste sábado (28) em Americana. O carro bateu de frente com uma motocicleta no bairro Antônio Zanaga II por volta das 21h. Chovia na hora do acidente.

Um Gol estava trafegando pela Av. Antônio Conselheiro sentido Anhanguera, quando colidiu com a moto que vinha no sentido oposto. O motociclista foi arremessado no para-brisa do veiculo e caiu no chão. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Municipal em estado grave já que havia perdido muito sangue. O local foi isolado para perícia.

